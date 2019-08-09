Человек-паук снова спускался в метро Петербурга

На этот раз герой был замечен на станции метро "Ладожская". Фото: vk.com/topspb_tv

На этот раз герой был замечен на станции метро "Ладожская". Фото: vk.com/topspb_tv

В метрополитен Санкт-Петербурга снова спустился Человек-паук. Героя фильма заметили очевидцы, которых он развлек новыми трюками.

О появлении Человека-паука в подземке сообщили в группе телеканала «Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы часто встречают «паука» в метро. На этот раз он порадовал их своим появлением на станции метро «Ладожская».

Иногда Человек-паук покоряет вершины зданий. Так, недавно он расхаживал по крыше ИТМО и удивлял проплывающих на катерах людей, свисая с Аничкова моста.

Ранее GazetaSPb сообщала об акробатическом шоу в метрополитене Санкт-Петербурге. Выступление для жителей устроил неизвестный в костюме Человека-паука. Видео с его участием сразу стали появляться на просторах социальной сети «ВКонтакте».