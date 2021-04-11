У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Камчатки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Эпицентр сейсмособытия находился в 101 километре от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 59 км.
Как сообщили сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, что жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки магнитудой до трёх баллов.
В настоящий момент информация о возможных разрушениях не поступала. Угроза цунами также пока не объявлена.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в середине марта у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9.