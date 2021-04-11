У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
На Камчатке произошло землетрясение. Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Камчатки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Эпицентр сейсмособытия находился в 101 километре от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 59 км.

Как сообщили сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, что жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили подземные толчки магнитудой до трёх баллов.

В настоящий момент информация о возможных разрушениях не поступала. Угроза цунами также пока не объявлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в середине марта у берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9.

землетрясе камчатка петропавловск-камчатский


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
Гинцбург усомнился в резком росте заболеваемости COVID в России в апреле
Девочку-подростка из Казахстана выпустили из Пулково спустя двое суток
Охранники петербургского метро попытались поймать «человека-паука»
Горящие поля в Ломоносовском районе запечатлели с воздуха
В Ленобласти в понедельник потеплеет до +18 градусов
Спасатели эвакуировали 50 человек из-за пожара в многоэтажке на Космонавтов
Анастасия Ивлеева снова попалась сотрудникам ДПС