Петербуржцы стоят в шестибалльных пробках утром 12 апреля

В Петербурге утром понедельника образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет шесть баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, пробки оцениваются на шесть баллов. Ближе к 10 утра ситуация на дорогах может измениться и составить четыре балла, после чего будет стабильной.

Самая крупная пробка собралась на КАД между развязкой с Шафировским проспектом и развязкой с проспектом Косыгина. Движение затруднено в обе стороны. На внешнем кольце произошло три аварии, а на внутреннем — одна и проводятся дорожные работы после пересечения с проспектом Косыгина.

По традиции стоят выезды из пригородов, Московское шоссе перед метро «Звездная», проспект Стачек, Кубинская улица и Витебский проспект. Заторы образовались на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной, проспекте Большевиков, набережной Обводного канала, площади Восстания.

Водители толкаются у Финляндского вокзала, на Воскресенской набережной, Каменноостровском проспекте, у метро «Черная речка» и «Лесная», Светлановской площади, Приморском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки фильма ограничат движение по Двинской улице и Канонерскому тоннелю.