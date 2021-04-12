Беглов поздравил петербуржцев с Днем космонавтки

Беглов поздравил петербуржцев с Днем космонавтки
Беглов поздравил петербуржцев с Днем космонавтки. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем космонавтики. Он отметил, что в покорение космоса внесли большой вклад ученые Петербурга. В этом городе начались разработки ракетной техники. Здесь же трудился К. Циолковский.

Беглов сказал, что раньше работала Газодинамическая лаборатория. Под руководством В. Глушко разрабатывали проекты межпланетного корабля, сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. Здесь же появилось космическое телевидение, были разработаны оптические системы

Александр Беглов напомнил, что в Северной столице учились такие космонавты, как: Георгий Гречко, Сергей Крикалев, Андрей Борисенко. Сейчас в Петербурге по прежнему создают новейшую технику и готовят специалистов для сферы.

В этом году 60-ю годовщину отмечает Юношеский клуб космонавтики имени Г. Титова, сообщил Беглов. Он также сказал, что Северная столица продолжает вносить непосильный вклад в космическую державу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю число новых случаев COVID уменьшилось на 40%.

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