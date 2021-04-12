В Кремле не подтвердили планы продлить майские праздники на 10 дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что рабочие дни между майскими праздниками хотят сделать выходными.

По словам спикера Кремля, опровергнуть сообщения о таких планах он тоже не может, однако Путин не собирается отдыхать в эти даты. Песков заявил, что у властей есть рабочие планы на этот период, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось.

Представитель президента также отметил, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в стране сейчас довольно гибкая, подобные решения принимает правительственный штаб.

Напомним, что на майские праздники россияне будут отдыхать в промежутки с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Две недели подряд страна будет отдыхать по три дня и работать по четыре дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал в тройку самых популярных направлений на майские праздники.