Пожары, разрушение и снос: что при разных губернаторах успела пережить «Невская мануфактура»

В Петербурге в понедельник, 12 апреля, горит «Невская мануфактура», известная также как фабрика «Торнтон». На территории предприятия загорелись два здания. Фабрика, которая существует с 1841-го года успела пережить не один пожар. За последние годы производственные площади заметно уменьшились, здания разрушались. Часть территории фабрики будет потеряна после того, как будет реализован проект по застройке Октябрьской набережной высотным жильем.

Предприятие на Октябрьской набережной в 1841-м году основал английский купец Торнтон. С 1866-го года эта фабрика принадлежала товариществу шерстяных изделий «Торнтон». Оно было крупнейшим текстильным предприятием России – занималось прядильным, ткацким, отбельным, красильным, отделочным и суконным производством. Продукция из Петербурга была отмечена даже на знаменитой Всемирной выставке в Париже в 1900-м году.

В советское время после национализации фабрика была превращена в Комбинат тонких и технических сукон им. Тельмана, а с 1992-го года в ОАО «Невскую Мануфактуру». Само предприятие продолжает работу и сдает площадь в аренду, часть его зданий оказалась в защитной зоне культурного наследия, а часть – разрушилась.

«Невская мануфактура» неоднократно горела. Еще при губернаторе Владимире Яковлеве, в 2002-м году, крупный пожар произошел в шестиэтажном корпусе, где часть помещений снимали арендаторы. Тогда выгорело около 800 «квадратов». Отметим, что в корпус был переоборудован дом, который строился как жилой для работников мануфактуры, расселен он был еще в 1990-х годах. В тот раз первые четыре этажа здания выгорели полностью.

Уже при губернаторе Георгии Полтавченко, в 2013-м году, стало известно о том, что две фабрики на Октябрьской набережной, «Невскую мануфактуру» и «Бумагу» застроят жильем по единому проекту. Отмечалось, что оба предприятия находятся под контролем структур, аффилированных с группой «БФА-Девелопмент».

Архитектурно-планировочную концепцию квартала представили в декабре 2016-го года. Тогда стало известно, что новый район предполагает строительство двух школ и четырех детских садов. Жилье в нем будет рассчитано на 11 тысяч человек.

Год спустя строители снесли один из исторических корпусов фабрики, который не входил в зону охраны.

В 2018-м году комиссия по землепользованию и застройке, которую на тот момент возглавлял вице-губернатор Игорь Албин, согласовала заявление от «Невской мануфактуры», которая просила повысить высотность на участке, ограниченном Октябрьской набережной, ул. Тельмана, Дальневосточным пр., ул. Новоселов.

Губернатор Александр Беглов изменять решение своего предшественника не стал. При нем, осенью 2019-го года на территории предприятия произошел другой пожар. Огонь охватил 60 квадратных метров. Пламя тушили около трех часов.

В 2021-м году компания получила право о повышении высотности застройки до 65 метров. Соответствующее распоряжение в феврале 2021-г года дал Комитет по градостроительству и архитектуре.

Согласно информации, опубликованной на сайте строительной компании «БФА-Девелпмент», она продолжает работы по реновации территории фабрики «Торнтон».

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как разрушалась фабрика «Красное знамя».