К 60-летию первого полёта человека в космос архивисты Санкт-Петербурга запустили новый виртуальный проект

На портале «Архивы Санкт-Петербурга» открылся виртуальный проект, посвященный вкладу Ленинграда в исследования и разработки для управляемых космических полетов, сообщает Архивный комитет Санкт-Петербурга.

Интернет-проект Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга с участием документов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга рассказывает о ленинградских учёных, которые стояли у истоков отечественного приборостроения,.

Проект знакомит с различными работами, отчётами по научным исследованиям, авторами которых были талантливые учёные, первооткрыватели российской механики и гироскопии.

Представлены документы по гироскопической системе «Сфинкс», которую разработал Ленинградский ЦНИИ «Электроприбор». Из коллекции Ленинградского электротехнического института показан отчёт по научному исследованию создания лазерных гироскопов.

Из коллекции Ленинградского политехнического института в проекте задействованы научные работы с исследованием проблем, связанных с проектированием систем стабилизации и регулирования космических станций. Работу над этой темой возглавлял Анатолий Исакович Лурье — выдающийся учёный в области механики.

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