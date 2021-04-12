Здание Конюшенного ведомства предлагают сдать в аренду за рубль

Объект находится в плачевном состоянии и нуждается в реставрации.

Правительство Петербурга может сдать здание Конюшенного ведомства всего за один рубль. Об этом пишет «Деловой Петербург», ссылаясь на собственные источники.

Согласно неподтвержденным данным, объект может стать участником программы «Аренда памятника за один рубль». Благодаря этому удастся отреставрировать здание, которое находится в плачевном состоянии. Власти хотят, чтобы работы были проведены за семь лет, в противном случае договор будет расторгнут, а деньги, потраченные на ремонт, возвращены не будут.

Напоминаем, что здание Конюшенного ведомства находится на консервации уже несколько десятилетий. В 2019 году инвесторы изъявляли желание заняться объектом, но пока выбор сделан не был.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге рядом с Конюшенным ведомством селятся бездомные.