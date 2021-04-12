В Невском районе огонь распространился на 25 тысяч «квадратов»

В Невском районе огонь распространился на 25 тысяч «квадратов»
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

За несколько часов площадь возгорания увеличилась в несколько раз.

В Невском районе сегодня, 12 апреля, на территории «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. Так как есть вероятность возгорания и других ближайших домов и зданий, местных жителей вместе с важными документами и вещами эвакуируют.

Известно, что площадь, поглощенная огнем, составляет 25 тысяч квадратных метров. На месте работают более 200 спасателей, вертолет МЧС, военные. Борьба с огнем длится уже почти семь часов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.

невская мануфактура невский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СМИ пишут о приостановке чартерных рейсов в Турцию до лета
В Невском районе огонь распространился на 25 тысяч «квадратов»
Дома у пылающей «Невской мануфактуры» эвакуируют вместе с вещами
В Петербурге оштрафовали гимназию, в которой инфекцией заразились 15 человек
Петербуржцы в апреле смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды
Несправедливая двойка, видеонаблюдение, возврат денег за обучение: с чем ...
Огонь с «Невской мануфактуры» перекинулся на соседнее здание: там работает хостел
Вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры»