К горящей «Невской мануфактуре» прибыли 12 бригад скорой помощи

На месте пожара в здании «Невской мануфактуры» работают 12 бригад скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

В результате пострадало шесть человек. Четверо госпитализированы. Из них один в тяжёлом состоянии находится в институте им. Джанелидзе и трое — в центре им. Никифорова МЧС России. Омбулаторная помощь оказана одному человеку.

В результате происшествия один человек погиб.

Днем 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. Пожар пока не ликвидирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.