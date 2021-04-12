Суточный прирост случаев коронавируса в Турции снова приблизился к рекордному

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции снова приблизился к рекордному
Турция, Стамбул. Фото: pixabay.com

Суточный прирост случаев коронавирусной инфекции в Турции в понедельник, 12 апреля опять приблизился к рекордному показателю, который был отмечен в минувший четверг, и составил 54 562. Об этом сообщает минздрав республики.

«Сегодня выявлено 54 562 новых случая COVID-19, госпитализирован 2671 больной. Умерли 243 больных, с начала пандемии — 34 182. В тяжелом состоянии находятся 2891 больной», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за заболеваемости коронавирусом в этой стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Турции вновь ужесточат комендантский час из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, на территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00.

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