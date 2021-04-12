В Петербурге задние «Невской мануфактуры» тушат больше 12 часов

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Работы по ликвидации пожара в «Невской мануфактуре» длятся уже больше 12 часов.

Ранее сообщалось, что пожар был локализован, но в здании продолжается тление завалов.

В результате пожара пострадали три человек. Погиб один человек.

Напомним, в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.