В Петербурге задние «Невской мануфактуры» тушат больше 12 часов

Работы по ликвидации пожара в «Невской мануфактуре» длятся уже больше 12 часов.
Ранее сообщалось, что пожар был локализован, но в здании продолжается тление завалов.
В результате пожара пострадали три человек. Погиб один человек.
Напомним, в понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.