Подозреваемый в педофилии актер сериала «Улица разбитых фонарей» стал фигурантом новых эпизодов подобного дела

Актер сериала «Улица разбитых фонарей» Никита Струков вновь стал фигурантом дела о развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему. Об этом сообщает «78.ru.»

Известно, что еще в начале текущего года 62-летнего актера Никиту Струкова задержали в Петербурге по подозрению в педофилии.

По некоторым данным в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что 62-летний Струков аморально себя вел по отношению к 16-летнего молодому человеку, который родился в Архангельской области, а на тот момент проживал в городе на Неве.

В связи с этим, в понедельник, 12 апреля, следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело.

При этом в ведомстве выяснили, что в позапрошлом году Струков совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего учащегося колледжа, что побудило следствие возбуждить ещё одно уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как «работал» педофил из Янино Всеволожского района Ленинградской областис 12 жертвами на счету.