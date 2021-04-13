Это гуманно: Госдума приняла законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги

Государственная Дума приняла в третьем чтении проект закона, который будет запрещать забирать домашних животных в связи с долгами его хозяина. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что данный проект является гуманным как к домашним питомцам, там и к их владельцам.

Отмечается, что билль поддержали 384 депутата.

«Животные становятся членами семьи. Изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие. Это недопустимо. Принятый сегодня законопроект позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное», — констатировал Володин.

Правки в закон «О внесении изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» запретят изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге депутаты предложили создать единый свод правил, который будет регулировать посещение общепита и магазинов вместе с животными.