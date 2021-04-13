На «Беговой» новые протечки завесили полиэтиленом

Жители Приморского района Северной столицы заметили в подземке метро развешанные полиэтиленовые пакеты. Это на станции Беговая снова протечка, поясняет «Метрострой».

Устранить неполадку на станции зелёной линии будут до конца недели. Корень проблемы кроется в необычных водонасыщенных грунтах и мелком заложении. Специалисты считают, что протечки на станции время от времени — это нормальная ситуация.

Беговая была введена в эксплуатацию в 2018 году к ЧМ по футболу и в том же году на «Беговой» стали отваливаться плитки и появляться протечки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что охранники петербургского метро попытались поймать «человека-паука», которому удалось сбежать, скрывшись в вагоне метро. Инцидент случился на платформе станции «Технологический институт». У «человека-паука» не было маски.