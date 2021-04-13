На «Беговой» новые протечки завесили полиэтиленом

На «Беговой» новые протечки завесили полиэтиленом
Протечка на Беговой. Фото: скрин из группы "Неизданное. Санкт-Петербург".

Жители Приморского района Северной столицы заметили в подземке метро развешанные полиэтиленовые пакеты. Это на станции Беговая снова протечка, поясняет «Метрострой».

Устранить неполадку на станции зелёной линии будут до конца недели. Корень проблемы кроется в необычных водонасыщенных грунтах и мелком заложении. Специалисты считают, что протечки на станции время от времени — это нормальная ситуация.

Беговая была введена в эксплуатацию в 2018 году к ЧМ по футболу и в том же году на «Беговой» стали отваливаться плитки и появляться протечки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что охранники петербургского метро попытались поймать «человека-паука», которому удалось сбежать, скрывшись в вагоне метро. Инцидент случился на платформе станции «Технологический институт». У «человека-паука» не было маски.

беговая ГУП "Петербургский метрополитен" новости СПб приморский район санкт-петербург


 

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