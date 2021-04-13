Петербургский депутат удалил из соцсетей фото в костюме NASA

Депутат петербургского ЗакСобрания Михаил Погорелов удалил из социальных сетей снимок, на котором он в костюме NASA поздравляет граждан с Днем космонавтики.

Поздравление депутата с Днем космонавтики было опубликовано в его группе в соцсети «ВКонтакте». На снимке он сидел на стуле и держал в руках табличку с надписью «Поехали!». Он был одет в оранжевый костюм с эмблемой NASA.

Публикация была отмечена хэштегами в стиле «русские первые в космосе» и «Россия вперед», хотя на рукаве костюма виднелась нашивка с американским флагом.

Петербуржцы написали в комментариях, что вышло немного «неловко».

Вскоре пост пропал из всех соцсетей, но сохраненные скриншоты все равно продолжают распространяться по интернету.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День космонавтики на Дворцовом мосту показали портрет Гагарина.