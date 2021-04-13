Владелец хостела в Новосергиевке, постояльцы которого массово заразились COVID, предстанет перед судом

Расследование уголовного дела о массовом заражении в хостеле завершено. Фото: Следственный Комитет РФ

Расследование уголовного дела о массовом заражении в хостеле завершено. Фото: Следственный Комитет РФ

В Ленобласти будут судить собственника хостела в деревне Новосергиевка Всеволожского района, который допустил вспышку коронавируса среди постояльцев.

Как сообщает областное управление СК, правоохранители завершили расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей.

В апреле 2020 года сотрудники Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в хостел, в котором проживали мигранты. По результатам проверки владельцу выдали ряд предписаний о необходимости соблюдения самоизоляции постояльцам.

Следствие установило, что собственник не предпринял мер, из-за чего постояльцы массово заразились коронавирусной инфекцией.

Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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