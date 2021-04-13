МИД Латвии выразил протест российскому дипломату из-за вечеринки и непристойного поведения

МИД Латвии выразил протест в связи с участием военного атташе посольства РФ Руслана Ушакова в вечеринке, которую устроили несмотря на карантинные меры.

Как сообщили в ведомстве, в конце марта Ушаков устроил вечеринку в одном из частных домов в Риге, нарушив действующие в Латвии ограничительные меры по коронавирусу. Несмотря на карантин, вечеринку посетили около десяти человек. Кроме того, как отмечают в МИД, российский дипломат показывал неприличные жесты соседям, которые вызвали полицию. Этот момент был зафиксирован на камеру. Несколько раз полицейские подъезжали к дому Ушакова, но никаких мер не было предпринято.

«Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны», — говорится в сообщении министерства.

Протест направили временному поверенному посольства РФ Вадиму Васильеву.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки иностранных дипломатов.