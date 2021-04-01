Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки иностранных дипломатов

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель высказался по поводу высылки Россией иностранных дипломатов. Он назвал это «агрессией».

«Россия выбрала агрессию, выдворив европейских дипломатов во время визита, что противоречит любому дипломатическому поведению», — заявил Боррель телеканалу France 24.

Ранее испанский политик заявил, что на него «напали» во время его визита в Москву. По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом находятся «в мертвой точке».

Напомним, 5 февраля МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов из Германии, Польши и Швеции. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Москва считает необоснованным и недружеским шагом высылку российских дипломатов из Швеции, Германии и Польши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.