Детские лагеря Крыма откроются с 27 мая

Детские лагеря Крыма откроются с 27 мая
Детские лагеря в Крыму открываются с 27 мая. Фото: pixabay

Детские оздоровительные лагеря в Крыму откроются для детей со всей страны с 27 мая. Соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности.

Как сообщает Официальный туристический портал Республики Крым, детские лагеря обяжут работать с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в связи с пандемией коронавируса. В частности, разрешается заполняемость отрядов до 75%.

В лагерь будут принимать детей и сопровождающих их лиц только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. При этом результаты должны быть получены не ранее чем на 72 часа до заезда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что детские лагеря Петербурга проведут весенние и летние смены. Летом в городе также организуют смены в лагерях дневного пребывания на базе школ.

детские лагеря крым оздоровительные лагеря


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Spotify выпустила умный плеер для автомобилей
Одной дозы «Спутника V» может быть достаточно для переболевших
Детские лагеря Крыма откроются с 27 мая
В Росгидромете предупредили, что в России ускоряется потепление климата
Врач заявил о важности лечения постковидного синдрома
Российские туристы могут столкнуться с проблемами при возвращении на родину
Британские ученые выяснили причину постоянного голода
В Петербурге заключили под стражу 15-летнего обвиняемого в похищении трех ...