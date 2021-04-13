Детские лагеря Крыма откроются с 27 мая

Детские оздоровительные лагеря в Крыму откроются для детей со всей страны с 27 мая. Соответствующие изменения внесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности.

Как сообщает Официальный туристический портал Республики Крым, детские лагеря обяжут работать с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в связи с пандемией коронавируса. В частности, разрешается заполняемость отрядов до 75%.

В лагерь будут принимать детей и сопровождающих их лиц только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. При этом результаты должны быть получены не ранее чем на 72 часа до заезда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что детские лагеря Петербурга проведут весенние и летние смены. Летом в городе также организуют смены в лагерях дневного пребывания на базе школ.