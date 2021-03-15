Детские лагеря Петербурга проведут весенние и летние смены

Детские лагеря Петербурга проведут весенние и летние смены
Детские лагеря будут работать весной и летом. Фото: pixabay

Петербургские дети смогут попасть в оздоровительные лагеря весенние и летние смены, сообщили в городском комитете по образованию.

Об этом стало известно сегодня, 15 марта. Смольный обещает организовать весенний и летний отдых юных жителей Петербурга в загородных оздоровительных лагерях. При этом будут соблюдаться все санитарные требования. Летом в городе также организуют смены в лагерях дневного пребывания на базе школ. Такое постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Отдых за счет бюджета положен детям и подросткам, относящимся к льготным категориям: сироты; дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей; дети, состоящие на учете в полиции; дети с заболеванием целиакия; дети медиков, участвующих в оказании помощи больных с COVID-19.

Весной горожанам предоставят порядка трех тысяч путевок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские власти предложили вызывать в школу родителей детей за репосты Навального.

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