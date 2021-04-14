В Петербурге в параде Победы примут участие только сдавшие отрицательный тест на коронавирус

Правило касается военных и почетных гостей.

В Санкт-Петербурге состоялось совещание по организации парада Победы, который состоится 9 мая на Дворцовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 14 апреля.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой будут приняты все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Для этого к участию в параде допустят только тех, кто предоставит отрицательный тест на инфекцию. Это касается не только военных, но и почетных гостей – в первую очередь ветеранов. Волонтерами же смогут стать граждане, которые прошли полный курс вакцинации – им отдадут предпочтение при отборе.

Напоминаем, что в параде Победы примут участие более 200 военнослужащих, а также 150 единиц военной техники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на матчи Евро-2020 в Петербурге не будут отбирать иностранцев в качестве волонтеров.