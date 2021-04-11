На матчи Евро-2020 в Петербурге не будут отбирать иностранцев в качестве волонтеров

На матчи Евро-2020 в Петербурге не будут отбирать иностранцев в качестве волонтеров
Волонтерами смогут стать только те, кто находится в Петербурге. Фото: unsplash.com

Пока непонятно, какова будет эпидемиологическая обстановка и смогут ли все желающие приехать в Россию.

В Санкт-Петербурге не будут отбирать волонтеров из иностранных государств, так как непонятно, смогут ли они посетить Россию. Об этом 10 апреля пишет ТАСС, ссылаясь на слова замруководителя центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу Дмитрия Антонова.

Он отметил, что в связи с непростой эпидемиологической обстановкой границы со многими странами остаются закрытыми. Поэтому нет смысла отбирать волонтеров из иностранных государств – может получиться так, что они не смогут прилететь.

«Мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе»,

— заявил Антонов.

Напоминаем, что на данный момент сформирована команда из 1,5 тысяч человек – их отобрали среди 11 тысяч заявок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станцию метро «Зенит» планируют открыть к Евро-2020.

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