В Москве мужчина, задержанный за убийство вора в законе, признал вину

В Москве мужчина, задержанный за убийство вора в законе, признал вину
Мужчина признался в совершении преступления. Фото: pixabay.com

Криминального авторитета застрелили во время занятий на кардиотренажере.

В Москве мужчина, который подозревали в убийстве вора в законе Альберта Рыжего, признался в совершении преступления. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванова.

Напоминаем, что инцидент произошел в фитнес-клубе Москвы. Криминальный авторитет Альберт Рыжий занимался на кардиотренажере, когда его застрелил неизвестный. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, позже задержали подозреваемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве застрелили петербургского авторитета Альберта Рыжего. Напоминаем, что в 2016 году Рыжего приговорили к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Уже на тот момент он пережил три нападения.

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