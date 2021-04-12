В Москве застрелили петербургского авторитета Альберта Рыжего

Тело «вора в законе» нашли в столичном спортзале.

В Москве сегодня, 12 апреля, расстреляли авторитета из Санкт-Петербурга Альберта Рыжего. Он находился в столичном спортзале, когда на него было совершенно нападение. Известно, что в этот момент Рыжий был с охранной, но преступникам удалось скрыться. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства инцидента. Об этом пишет 47news.

Напоминаем, что в 2016 году Рыжего приговорили к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. Уже на тот момент он пережил три нападения. В июне 2020 году авторитет вышел из тюрьмы. По предварительным данным, Рыжий открыто конфликтовал с другим «вором в законе» — Алексеем Гудыной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе задержали мошенника, перепродававшего технику на 2 миллиона рублей.