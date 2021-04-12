В Приморском районе задержали мошенника, перепродававшего технику на 2 миллиона рублей

Полиция разоблачила в преступлении 37-летнего менеджера по продажам. Гражданин, подделав документы, взял у мужчины в аренду внедорожную технику. Впоследствии уже на арендованную технику мужчина изготовил подложные документы, в которых он значился ее владельцем.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, на основании этой документации он перепродал ее третьим лицам, а некоторое сдал в залог. От мужчины получена явка с повинной. Подозреваемый задержан. Полиция устанавливает причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Ранее в полицию Приморского района обратился 39-летний петербуржец с заявлением о том, что от одного из домов по Береговому пер. п. Лахта украли принадлежащую ему внедорожную технику: 3 снегохода и 2 прицепа. Ущерб заявитель оценил в 2 миллиона рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Будапештской мужчина ударил ножом соседа в живот.