На Будапештской мужчина ударил ножом соседа в живот

На Будапештской мужчина ударил ножом соседа в живот. Фото: скрин Googl.maps

На Будапештской мужчина ударил ножом соседа в живот. Фото: скрин Googl.maps

Полиция задержала мужчину 1960 года рождения, который в парадной дома на Будапештской 61, в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков, нанес ножевое ранение в живот своему соседу по лестничной площадке 1970 года рождения.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, злоумышленник доставлен в 14 отдел полиции, в . В 0.1 в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ, помещен в специальное помещение для задержанных лиц.

Раннее из «Скорой помощи» поступила телефонограмма о том, что с резаной раной височной области, проникающим колото-резанным ранением живота, в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина.

Изъяты следы пальцев рук и кухонный нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и меры пресечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские искали бомбу в квартире на Стародеревенской.