Телефонные мошенники за сутки «заработали» на доверчивых петербуржцах 650 тысяч рублей

Телефонные мошенники не стесняются отбирать накопления у пенсионеров, большинство их жертв - люди преклонного возраста. Фото: pixabay

Телефонные мошенники не стесняются отбирать накопления у пенсионеров, большинство их жертв - люди преклонного возраста. Фото: pixabay

В период с 12 по 13 апреля в Северной столице жертвами телефонных мошенников стали трое пожилых граждан. Аферисты выманили, в общей сложности, почти 650 тысяч рублей у пенсионеров 75, 71 и 90 лет.

Около семи часов вечера 12 апреля в отделение полиции обратился 75-летний житель Большеохтинского проспекта, заявивший о том, что его обманули. В период с 5 по 9 апреля на его мобильный телефон звонил неизвестный, представившийся неким «судьей Титовым С. А.». Абонент сообщил, что пенсионер приобрел фальсифицированные медикаменты, и ему полагается компенсация.

Для получения денег пострадавший мужчина должен был оплатить судебные издержки. Таким образом мошенникам удалось заставить пожилого петербуржца перевести им 595 252 рублей.

Еще один случай произошел в Пушкинском районе. 13 апреля, около часу дня в правоохранительные органы с заявлением о хищении средств пришла 71-летняя петербурженка. Она рассказала, что 12 апреля в течение получаса ей поступило больше шести звонков от неизвестной женщины, которая назвала себя «сотрудницей Сбербанка».

«Представитель банка» сообщила, что денежный средства пенсионерки в опасности — кто-то пытается снять деньги со счета. Воспользовавшись доверчивостью собеседницы, мошенница попросила её продиктовать данные банковской карты, включая конфиденциальный CVС-код. Спустя некоторое время со счета пострадавшей пропало 19 285 рублей.

Вечером 13 апреля в полицию пожаловалась 90-летняя жительница Северной столицы, живущая на Российском проспекте. Она рассказала, что 12 апреля ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Единого центра ремонта», и предложил бесплатно смазать окна на балконе.

«Ремонтник» пришел на следующий день и, проделав необходимые действия, заявил хозяйке квартиры, что ей необходимо поменять резинки на стеклопакетах, и в качестве предоплаты взял со старушки 29 тысяч рублей. Он обещал, что 14 апреля придет другой мастер, но пострадавшая так никого и не дождалась.

По всем эпизодам мошенничества возбуждены уголовные дела. К сожалению, в таких случаях вычислить преступников крайне сложно, поэтому предупреждать действия аферисты: соблюдать бдительность в телефонных разговорах и не совершать денежных переводов на подозрительные счета.