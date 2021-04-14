В Ленобласти утром 16 апреля случится боевая стрельба

В учении примет участие более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники. Фото: пресс-служба ЗВО

В учении примет участие более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники. Фото: пресс-служба ЗВО

В Ленинградской области на полигоне Лужский 16 апреля в 9 утра пройдет двустороннее бригадное тактическое учение с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Говорят, в учении примет участие более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.

Известно, что в учении будет задействована мотострелковая бригада Северного флота, ее перебросили сюда из Мурманской области. А также мотострелковая бригада Западного военного округа.

Учения позволят его участникам отработать специальные маневры, а также умения нанести точный огневой удар воображаемому противнику.

Сообщается, что спрятанные танки в ходе учений ликвидируют бронетехнику противника.

Кроме того самолеты нанесут бомбоштурмовые удары, а вертолеты запустят ракеты по позициям противника. Затем из экипажей в ходе проверки высадится воздушный десант.

Отмечается, что свои задачи, расчетами беспилотной авиации, выполнят разведывательные, инженерные и медицинские подразделения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Северной столицы стали свидетелями того, как перевозят танки на юго-западе города.