В Ленобласти утром 16 апреля случится боевая стрельба

В Ленинградской области на полигоне Лужский 16 апреля в 9 утра пройдет двустороннее бригадное тактическое учение с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Говорят, в учении примет участие более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.
Известно, что в учении будет задействована мотострелковая бригада Северного флота, ее перебросили сюда из Мурманской области. А также мотострелковая бригада Западного военного округа.
Учения позволят его участникам отработать специальные маневры, а также умения нанести точный огневой удар воображаемому противнику.
Сообщается, что спрятанные танки в ходе учений ликвидируют бронетехнику противника.
Кроме того самолеты нанесут бомбоштурмовые удары, а вертолеты запустят ракеты по позициям противника. Затем из экипажей в ходе проверки высадится воздушный десант.
Отмечается, что свои задачи, расчетами беспилотной авиации, выполнят разведывательные, инженерные и медицинские подразделения.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Северной столицы стали свидетелями того, как перевозят танки на юго-западе города.