Участкового и замдекана института войск национальной гвардии РФ задержали при получении взяток общей суммой почти 1,5 млн рублей

В Петербурге заподозрили в получении взятки участкового и заместителя начальника факультета военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации, оба задержаны. Об этом сообщает «78.ru».

По некоторым данным, 7 апреля сотрудники УСБ ГУ МВД задержали на месте преступления при получении взятки 27-летним участковым из 66-го отдела полиции по Красногвардейскому району.

Сообщается, что его уличили в том, что он выступал как посредник и потребовал 800 тыс. рублей, чтобы потом передать их сотруднику образовательного учреждения за «помощь» в поступлении в военный вуз.

Затем, этим же днем, также с поличным был задержан 52-летний полковник и заместитель декана факультета по работе с личным составом ВУЗа, он получал 600 тыс. рублей

Известно, что в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела. Они задержаны, однако обвинение на данный момент не предъявлялось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области группу полицейских подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей.