Рэпер Yung Trappa лишился зубов в ДТП на Уральской улице

Российский рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) попал в ДТП в Петербурге. Он врезался в иномарку, рассекая на каршеринге.

Дорожный инцидент случился во вторник, 13 апреля, на Уральской улице. В результате столкновения хип-хоп-артист, который был за рулем арендованного авто, серьезно пострадал.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, рэпер ударился головой и выбил себе зубы. Его госпитализировали. Другие подробности случившегося выясняются.

Yung Truppa стал известен в середине прошлого десятилетия после выпуска альбома Jessie Pinkman 2 и участия в Versus Battle. В 2015 году он был осужден на 5 лет лишения свободы по наркотической статье. Из колонии он вышел в феврале 2021 года.

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