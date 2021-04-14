Четверг в Петербурге пройдет без осадков

В четверг в Северной столице ожидается переменная облачность, днем потеплеет до +10 градусов.

Так, 14 апреля в городе пройдет без осадков. В ночное время температура воздуха составит -1…+1 градус, днём столбики термометров поднимутся до плюс 8-10 градусов

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», северо-восточный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики Гидрометцентра поделились с петербуржцами прогнозом погоды на лето 2021 года. Средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.