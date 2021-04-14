Бузова попала в состав жюри КВН

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова попробовала свои силы в кресле члена жюри Клуба веселых и находчивых (КВН).

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, в детстве она регулярно смотрела юмористический проект и мечтала увидеть весь процесс своими глазами.

«Сегодня моя мечта превзошла себя», – написала артистка.

Бузова призналась, что для неё это большая честь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова отказалась вести перезапущенный «Дом-2».

Напоминаем, «Дом-2» закрыли в декабре 2020 года, скорее всего, из-за потери интереса аудитории. Создатель шоу Валерий Комиссаров заявлял, что «Дом-2» не смотрят, так как «люди хотят передачу про себя, а не про пельмени на губах».