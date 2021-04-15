На Полярников нашли бездыханное тело врача-терапевта

На Полярников нашли бездыханное тело врача-терапевта
Мужчина умер из-за ножевого ранения. Фото: pixabay

Мужчина скончался после ножевого ранения.

В Санкт-Петербурге скончался врач-терапевт после ножевого ранения. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось 14 апреля на улице Полярников. Там в одной из квартир обнаружен труп с проникающим колотым ранением – врача-терапевта ударили ножом в область подмышечной впадины.

Известно, что мужчина обращался за помощью к своей соседке – он пришел к ней, попросил вызвать скорую помощь, упал и потерял сознание. Медикам, прибывшим на место инцидента, оставалось только констатировать смерть.

В результате было возбуждено уголовное дело. На месте нашелся нож, которым, возможно, и совершили преступление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан мигрант, ранивший ножом мужчин в драке у ночного клуба.

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