Задержан мигрант, ранивший ножом мужчин в драке у ночного клуба

Задержан мигрант, ранивший ножом мужчин в драке у ночного клуба
Драка попала на видеокамеры. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция задержала 22-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. В ходе обыска у задержанного обнаружен и изъят складной нож, которым он и нанес удары своим оппонентам.

Полиция задержала 22-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее, в полицию Центрального района поступило сообщение о драке у дома 28/30 по Садовой улице. Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и установили, что конфликт произошел из-за женщины между двумя группами посетителей ночного клуба.

В результате инцидента травмы получили четверо мужчин: с ножевыми ранениями в состоянии различной степени тяжести они были госпитализированы. В полицию были доставлены около 20 человек. СУ УМВД России по Центральному району было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное повреждение тяжкого вреда здоровью).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные отправили заведомо ложное сообщение о минировании судов и зоопарков.

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Задержан мигрант, ранивший ножом мужчин в драке у ночного клуба