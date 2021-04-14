Неизвестные отправили заведомо ложное сообщение о минировании судов и зоопарков

В зданиях Василеостровского и Сестрорецкого судов, Ленинградском зоопарке проводилась эвакуация. Фото: скрин Google.Maps

В зданиях Василеостровского и Сестрорецкого судов, Ленинградском зоопарке проводилась эвакуация. Фото: скрин Google.Maps

В полицию поступило сообщение о том, что на электронные почты Василеостровского и Сестрорецкого судов Санкт-Петербурга поступили сообщения о заминировании Василеостровского и Сестрорецкого судов, здания Роскомнадзора, Ленинградского зоопарка, зоопарка имени Чебурашки, экзоопарков.

В результате осмотра: Василеостровского суда (Средний пр. ВО д.55), Сестрорецкого суда (г.Сестрорецк ул. Володарского д.41), Роскомнадзора (ул. Садовая д.14), Ленинградского зоопарка (Александровский парк д.1), зоопарка имени Чебурашки (Южная дорога д.15), зоопарка «Вот енот» (Спасский пер.д.5), экзотического зоопарка (ул. Фучика д.2) и прилегающих территорийвзрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

В зданиях Василеостровского и Сестрорецкого судов, Ленинградском зоопарке проводилась эвакуация; по решению администраций в Роскомнадзоре, зоопарке имени Чебурашки и экзоопарках эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе «оконщики» украли у пенсионера 300 тысяч рублей.