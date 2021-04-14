В Петергофе «оконщики» украли у пенсионера 300 тысяч рублей

В Петергофе &#171;оконщики&#187; украли у пенсионера 300 тысяч рублей
После пенсионер обнаружил пропажу из квартиры 300 000 рублей. Фото: скрин Google.Maps

В полицию обратился пенсионер 1948 года рождения. Оказалось, днём в квартиру по адресу ул. Никольская 10 заявителя пришли мужчина и женщина, представившиеся сотрудниками фирмы по облуживанию окон и что они пришли осмотреть окна.

После осмотра окон неизвестные ушли из квартиры. После пенсионер обнаружил пропажу из квартиры 300 000 рублей. В квартиру заявителя больше никто не приходил.

Видеонаблюдение отсутствует. Изъяты: следы рук, след обуви. Примет преступников заявитель не запомнил, так как является слабовидящим. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 п. «в» УК РФ «Кража».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заключили под стражу 15-летнего обвиняемого в похищении трех пистолетов и муляжа гранаты. Меру пресечения для подростка избрал Красносельский районный суд.

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