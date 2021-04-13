В Петербурге заключили под стражу 15-летнего обвиняемого в похищении трех пистолетов и муляжа гранаты

В Петербурге арестовали 15-летнего школьника, обвиняемого в разбойном нападении на квартиру сверстницы.

Меру пресечения для подростка избрал Красносельский районный суд. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, молодой человек признал вину, раскаялся и просил отправить его под домашний арест. В итоге его отправили под стражу, где он будет находиться до 10 июня.

Напомним, 10 апреля охранник сообщил в полицию, что 15-летний знакомый его дочери ворвался в квартиру и присвоил три пневматических пистолета с глушителем, муляж гранаты, а после, под угрозой оружия, потребовал сумку для того, чтобы он смог унести похищенное. Юноша был задержан на следующий день в его квартире на Ленинском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кавказцы устроили драку с петербургскими курсантами Военно-медицинской академии.