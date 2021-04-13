Кавказцы устроили драку с петербургскими курсантами Военно-медицинской академии

Один из курсантов получил перелом шейных позвонков, второй - разрыв мягких тканей живота. Фото: pixabay

Один из курсантов получил перелом шейных позвонков, второй - разрыв мягких тканей живота. Фото: pixabay

Трое приезжих с Кавказа подрались с курсантами Военно-медицинской академии в Петербурге. Избежать крупной потасовки со всем взводом удалось благодаря майору.

Все случилось в понедельник, 12 апреля, у светофора на пересечении Боткинской улицы и улицы Академика Лебедева. Один из курсантов взвода задел сумкой проходившего мимо кавказца, который шел с двумя друзьями. После этого они догнали строй и пустили в ход кулаки, пишет «Фонтанка».

Кавказцы начали избивать курсанта, а после переключились на другого, который подоспел сослуживцу на помощь. В этот момент вся колонна направилась на выручку товарищам, однако их остановил майор. Начальник курса растащил курсантов и приезжих, последние в итоге убежали.

Один из курсантов получил перелом шейных позвонков, второй — разрыв мягких тканей живота.

Руководство академии при выяснении обстоятельств драки спросило, почему весь строй не снес кавказцев в один момент. Майор объяснил, что глазами прохожих это бы выглядело, как «толпа военнослужащих избивает горстку несчастных молодых людей». Всех курсантов пришлось бы отчислить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчине предъявлено обвинение за избиение, изнасилование и покушение на убийство своей жены.