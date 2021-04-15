На Маршала Жукова задержан мужчина, присылавший интимные фото несовершеннолетней

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который присылал интимные фотографии несовершеннолетней. Как стало известно Gazeta.SPb, отец девочки 2006 года рождения обратил внимание на ее странную переписку с неизвестным мужчиной. Ознакомившись с сообщениями, гражданин обнаружил интимные послания и даже порнографию.

Он обратился в полицию, после чего сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам злоумышленника. Им оказался мужчина 1974 года рождения, проживающий на улице Маршала Жукова. По предварительным данным, он сделал несколько фотографий интимного характера, а затем переслал их во «Вконтакте» девочке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что распространявшей порнографию с участием 10-летней дочки кассирше «Вкусвилла» предъявлено обвинение.