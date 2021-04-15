На участке трассы А-215 вводят временные ограничения движения большегрузного транспорта

На участке трассы А-215 вводят временные ограничения движения большегрузного транспорта
Участок дороги будет доступен не для всех транспортных средств. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ограничения связаны со снижением несущей способности конструктивных элементов дороги.

В Ленинградской области на участке трассы А-215 вводят временные ограничения движения большегрузных транспортных средств. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет об участке дороги Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок в Подпорожском районе. Ограничения вводят в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов дороги, которое возникло из-за весеннего паводка. Они будут действительны с 15 апреля по 14 мая 2021 года.

Отмечается, что ограничения не распространяются на транспорт, осуществляющий международные автомобильные перевозки грузов, перевозку пассажиров автобусами, продуктов питания, лекарств и некоторых других.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что движение по Пулковскому шоссе ограничат на четыре дня.

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