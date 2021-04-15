Задержан пользователь каршеринга, у которого обнаружили наркотики

В результате осмотра автомобиля был изъят бумажный пакет, внутри которого находилось 1,2 кг наркотиков. Фото: Google.Maps

В результате осмотра автомобиля был изъят бумажный пакет, внутри которого находилось 1,2 кг наркотиков. Фото: Google.Maps

Полиция задержала жителя Московской области 1994 года рождения у дома 18 по проспекту Большевиков у автомобиля каршеринга Ниссан Кашкай. В результате осмотра автомобиля был изъят бумажный пакет, внутри которого находилось 1,2 кг наркотиков.

Мужчину доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе задержали мужчина, открывший стрельбу из травматического пистолета. Установлено, что он начал стрелять в воздух из своего травмата после перепалки с таксистом. Медосвидетельствование установило наличие алкогольного опьянения.