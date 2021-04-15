Трамвай «Чижик» впервые проехал по новым путям на Гранитной

Вчера специалисты Транспортной концессионной компании и ГУП «Горэлектротранс» провели обкатку новых трамвайных путей на Гранитной улице, а трамвай «Чижик» первый раз выехал за пределы своей сети, сообщает «Деловой Петербург».

Такая обкатка нужна для оценки возможностей совместного использования путей, синхронизации расписаний, а также интегрированной диспетчеризации. Территорию Гранитной улицы длинной 1,7 км много лет строили для подключения Ладожского вокзала к улично-дорожной сети города, но после начала эксплуатации рельсы оказались невостребованными, поэтому территория между городскими и частными рельсами оказалась брошенной.

Сейчас условия необходимого для этого соглашения согласованы концессионером и профильными органами. Начало движения подвижных составов от Ладожского вокзала до «Малой Охты» запланирован на весну нынешнего года.

Когда «Чижик» начнёт постоянно ходить по Гранитной, пока неизвестно. Территория вряд ли принесёт частному трамваю большой поток пассажиров. Улица приобретёт большое значение после закрытия «Ладожской» на капремонт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2022 году «Ладожскую» закроют на капремонт