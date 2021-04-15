Петербуржцу, развращавшему 14-летнюю школьницу, предъявили обвинение

Петербуржцу, развращавшему 14-летнюю школьницу, предъявили обвинение
Следствие полагает, что мужчина несколько раз надругался над девочкой. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге следователи предъявили обвинение 38-летнему мужчине, который на протяжении года развращал девочку-подростка.

Об этом сообщили в городском управлении СК. Петербуржца с судимостью за плечами обвиняют по ч.5 ст. 135 УК РФ «Развратные действия».

Как полагает следствие, мужчина с марта прошлого года по февраль текущего неоднократно домогался школьницы 2007 года рождения. Это происходило в Выборгском районе города.

Мужчину искали по всему Петербургу, но вскоре выяснилось, что он скрывается от правоохранителей в Брянской области. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Северную столицу.

Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршала Жукова задержан мужчина, присылавший интимные фото несовершеннолетней.

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