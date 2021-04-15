В США снимут фильм по мотивам «Иронии судьбы»

«Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: кадр из фильма.

«Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: кадр из фильма.

Ожидается, что съемки киноленты начнутся летом 2021 года, в них примут участие молодые голливудские артисты.

Российский режиссер Марюс Вайсберг заявил о планах снять современную англоязычную версию картины «Ирония судьбы». Об этом сообщила в среду кинокомпания Central Partnership.

Режиссер отметил, что съемки должны состояться летом 2021 года. В фильме примут участие молодые голливудские артисты: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий»,

— привели в пресс-службе компании слова Вайсберга.

Напоминаем, что в 2020 году «Ирония судьбы» отмечала свое 45-летие с момента выхода. Этот фильм традиционно считается одним из самых любимых у россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян.