В США снимут фильм по мотивам «Иронии судьбы»

Ожидается, что съемки киноленты начнутся летом 2021 года, в них примут участие молодые голливудские артисты.
Российский режиссер Марюс Вайсберг заявил о планах снять современную англоязычную версию картины «Ирония судьбы». Об этом сообщила в среду кинокомпания Central Partnership.
Режиссер отметил, что съемки должны состояться летом 2021 года. В фильме примут участие молодые голливудские артисты: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон.
«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий»,
— привели в пресс-службе компании слова Вайсберга.
Напоминаем, что в 2020 году «Ирония судьбы» отмечала свое 45-летие с момента выхода. Этот фильм традиционно считается одним из самых любимых у россиян.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян.