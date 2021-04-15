Билайн обеспечил домашним интернетом жителей Кудрово, Шушар и Мурино

И увеличил скорость домашнего интернета в Санкт-Петербурге до 300 Мбит/с

Компания «ВымпелКом» (бренд Билайн) развернула сеть широкополосного проводного доступа в интернет в быстрорастущих городах Ленобласти и новом районе Санкт-Петербурга — в Кудрово, Шушарах и Мурино. В результате доступом к интернету и интерактивному телевидению обеспечено более 50 000 домохозяйств, расположенных в 170 новых домах.

Также Билайн провел в 2020 году масштабную программу по модернизации сети ШПД в Санкт-Петербурге: обновил устаревшее оборудование во всех районах присутствия, расширил емкость существующих каналов связи для стабилизации качества сервиса и предоставил возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 300 Мбит/с на ряде тарифных планов.

На сегодняшний день оператор предоставляет услуги домашнего интернета и ТВ более чем в 9 тысячах жилых домов Санкт-Петербурга, что позволяет обеспечить доступ в сеть более 2,8 миллионов петербуржцев. На 86% территории покрытия доступны скорости до 300 Мбит/с.

Дмитрий Глотов директор региона Запад компании «ВымпелКом» отметил: «Билайн растет вместе с Петербургом. В новых районах города и области мы строим мобильную сеть и сеть проводного доступа в интернет, предлагая нашим клиентам подключать все услуги в одном тарифе. Сегодня уже 60% клиентов домашнего интернета Билайн в Петербурге используют тарифы, объединяющие мобильную связь и услуги проводного доступа в интернет, это удобно и выгодно».

В тарифной линейке оператора есть тарифы с максимальной скоростью до 300 Мбит/с в комплекте с роутером за 700 рублей в месяц (тариф «Интернет 300 Мбит») и в комплекте с роутером и ТВ-приставкой – за 850 рублей в месяц (тариф «Интернет 300 Мбит с ТВ»). Скорость до 300 Мбит/с также стала доступна клиентам тарифов, объединяющих мобильную связь и домашний интернет, например, в тарифе «На Максимум».

Подробная информация об актуальных тарифных линейках и адресах подключения на сайте https://spb.beeline.ru/customers/products/home/internet/