Второй этап весенней просушки начался на дорогах Ленобласти

Сегодня, 15 апреля, в Ленинградской области стартовал второй этап весенней просушки региональных дорог. Ограничения ждут водителей большегрузов в Бокситогорском, Тихвинском, Подпорожском и Лодейнопольском районах.

Как сообщили в областном правительстве, в этом году весенняя просушка продлится до 14 мая. На дорогах 47 региона установили передвижные посты весового контроля. Максимальная нагрузка на ось грузовой машины не должна превышать пять тонн, на гравийных и грунтовых — разрешено только три тонны.

Движение с перегрузом может обернуться штрафами до 400 тысяч рублей, а задержанные на посту грузовики будут отогнаны на спецстоянки.

Весеннюю просушку проводят для восстановления основания асфальтовых дорог после зимнего сезона, когда магистрали очень чувствительные к нагрузкам из-за насыщенности влагой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на участке трассы А-215 вводят временные ограничения движения большегрузного транспорта.