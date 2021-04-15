Песков недоволен спросом на вакцинацию от коронавируса в России

Он отметил, что спрос «оставляет желать лучшего».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спрос на вакцинацию от коронавируса среди россиян «оставляет желать лучшего». Об этом 15 апреля пишет РБК.

Песков отметил, что Владимир Путин уже сделал обе прививки. Его пример дал позитивный эффект – больше россиян начали доверять вакцинации и решились на укол. Несмотря на это, спрос все равно не очень высокий, несмотря на доступность прививок. Песков считает, что он повышается, но постепенно, а хотелось бы ускорить темпы вакцинации.

«Во всех странах разное соотношение, но еще раз повторяю, что надеемся все-таки: в этом плане динамика будет набирать оборот»,

— отметил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге несколько человек, сделавших прививку от коронавируса, угодили в больницу.