Убийцу «вора в законе» Алика Рыжего взяли под арест

Убийцу «вора в законе» из Петербурга Алика Рыжего взяли под арест. Об этом сообщает «78.ru».

Напомним, что 12 апреля, расстреляли авторитета из Санкт-Петербурга Альберта Рыжего. Он находился в столичном спортзале, когда на него было совершенно нападение. Известно, что в этот момент Рыжий был с охранной, но преступникам удалось скрыться.

Позднее подозреваемого задержали, и он признался в совершении данного преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургского бизнесмена Алексея Ильинского, совладельца Василеостровской кафе, задержали в аэропорту Германии. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности. Предприниматель находился в международном розыске по делу, в ходе которого в 2017 году экономическая полиция задержала двоих мужчин.