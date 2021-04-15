Телеканал ЛенТВ24 появился на платформе Rutube

На данный момент в библиотеке платформы насчитывается более трех миллионов видео. Фото: unsplash

На данный момент в библиотеке платформы насчитывается более трех миллионов видео. Фото: unsplash

Региональный телеканал «ЛенТВ24» появился на российском видеохостинге Rutube, который недавно обновил формат.

Как сообщает «ЛенТВ24«, в начале апреля отечественная видеоплатформа получила масштабное обновление — сайт обзавелся новым дизайном, интерфейсом и дополнительными возможностями. Более того, в ближайшее время Rutube добавит стримы, что будет актуально и для ленинградского телеканала.

По словам генерального директора Rutube Романа Максимова, платформа за короткое время полностью изменила контентную политику и запустила новые разделы. Теперь пользователи могут смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере.

На данный момент в библиотеке платформы насчитывается более трех миллионов видео, среди которых теперь есть и материалы «ЛенТВ24». Телеканал подготовил для зрителей интервью с яркими героями, актуальные репортажи и интересные новости.

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